AK Parti Karamürsel’de eski yöneticiler toplandı

AK Parti Karamürsel SKM’nin organize ettiği toplantı, partinin ilk kurucularını, eski yöneticileri bir araya getirdi. Karamürsel Yelken Kafe’de gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti SKM Başkanı Mecit Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, AK Parti eski İlçe Başkanları ve AK Parti geçmiş yönetimleri ile birlikte SKM üyeleri, 16 Nisan referandumu ile ilgili son hazırlıkları değerlendirme imkânı buldular.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, özveriyle çalıştıklarını belirtti, “İnanıyoruz ki zafere ulaşacağız. Tüm kademelerimiz kapasitesinin üzerinde gayret göstererek son güne kadar mücadele edeceğiz” dedi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti, “Evet bir maraton koşuldu ve son düzlüğe giriyoruz. Artık burada yapılacak her hareket ya bizim lehimize yazar ya da aleyhimize yazar” diye konuştu, zafere ulaşacaklarına inandığını söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da, 16 Nisan referandumuyla ilgili son detaylar hakkında bilgi verdi, Karamürsel teşkilatına teşekkür etti.