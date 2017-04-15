  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 14 °C

AK Parti Karamürsel’de eski yöneticiler toplandı

»
AK Parti Karamürsel’de eski yöneticiler toplandı
AK Parti Karamürsel SKM’nin organize ettiği toplantı, partinin ilk kurucularını, eski yöneticileri bir araya getirdi. Karamürsel Yelken Kafe’de gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti SKM Başkanı Mecit Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, AK Parti eski İlçe Başkanları ve AK Parti geçmiş yönetimleri ile birlikte SKM üyeleri, 16 Nisan referandumu ile ilgili son hazırlıkları değerlendirme imkânı buldular.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, özveriyle çalıştıklarını belirtti, “İnanıyoruz ki zafere ulaşacağız. Tüm kademelerimiz kapasitesinin üzerinde gayret göstererek son güne kadar mücadele edeceğiz” dedi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti, “Evet bir maraton koşuldu ve son düzlüğe giriyoruz. Artık burada yapılacak her hareket ya bizim lehimize yazar ya da aleyhimize yazar” diye konuştu, zafere ulaşacaklarına inandığını söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da, 16 Nisan referandumuyla ilgili son detaylar hakkında bilgi verdi, Karamürsel teşkilatına teşekkür etti.

 

Bu haber toplam 175 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BBP'de en genç ilçe başkanı13 Nisan 2017 Perşembe 16:36
  • Osman Badem hız kesmiyor13 Nisan 2017 Perşembe 15:02
  • CHP’nin çarşı turu13 Nisan 2017 Perşembe 14:56
  • Anıtpark’tan İnce geçiş13 Nisan 2017 Perşembe 14:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'da 15 Temmuz'un bedeli ödetilecektir12 Nisan 2017 Çarşamba 23:04
  • Fatma Kaplan Hürriyet sokak sokak geziyor12 Nisan 2017 Çarşamba 10:45
  • Ceyhan: “İzmit’e özel çalışma var”11 Nisan 2017 Salı 22:31
  • Bakan Arslan: Çok güçlü bir 'Evet' çıkacak11 Nisan 2017 Salı 21:31
  • Bakan Arslan, "81 il birden büyümeli ki, ülke de büyüsün"11 Nisan 2017 Salı 14:00
  • Muharrem İnce İzmit'te geliyor11 Nisan 2017 Salı 10:27
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti