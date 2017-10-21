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AK Parti Kartepe yönetiminde istifa 

AK Parti Kartepe yönetiminde istifa 

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AK Parti’nin Mustafa Kocaman başkanlığındaki Kartepe İlçe yönetiminde değişiklik erken yaşandı. Yönetim kurulu üyesi Canan Çelik, özel nedenlerle görevinden istifa ettiğini açıkladı. İlçe yönetim kuruluna yedek liste 1’inci sırasından Abidin Akyol davet edildi. 
 

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