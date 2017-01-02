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AK Parti Körfez’de 82’nci danışma meclisi

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AK Parti Körfez’de 82’nci danışma meclisi
AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı, 2016 yılının son genişletilmiş ilçe danışma meclisinin 82’ncisini Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Körfez İlçe Başkanı Osman Badem’in başkanlığında toplanan meclis toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman ve Başkan Yardımcıları ile yöneticiler de katıldı.

Osman Badem’in açılış konuşmasıyla başlayan danışma meclisinde kadın kolları başkanı Sevil Özbek ve gençlik kolları başkanı Kadir Alçık, aylık faaliyet sunumunda bulundular. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın selamlama konuşmasının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, içeriği anayasa ve sınır ötesi operasyonlar olan bir konuşma gerçekleştirerek, birlik ve beraberlik içinde olunmasının önemine değindi.

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