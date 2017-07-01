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Ak Parti Lice İlçe Başkan yardımcısı şehit edildi

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Ak Parti Lice İlçe Başkan yardımcısı şehit edildi
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı 34 yaşındaki Orhan Mercan şehit edildi.Saldırının PKK’lı teröristlerce gerçekleştirildiği üzerinde durulurken, ilçede operasyon başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Lice ilçe merkezinde meydana geldi. AK Parti ilçe başkan yardımcısı evli ve 4 çocuk babası Orhan Mercan, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda kurşunların hedefi olan Mercan, ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Orhan Mercan’ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır’a gönderilecek.

Saldırının PKK’lı teröristlerce düzenlendiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

AK Parti Lice İlçe Başkanı İsmail Demir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.  Demir, ilk bulgulara göre saldırının PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ifade etti.  Evli ve 4 çocuk babası olan Mercan'ın, partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

AA

 

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