AK Parti mitinge davet ediyor

8.Açılış Bayramı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla pazar günü 16.00’da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı) başlayacak.

Kocaeli halkının mitinge davet etmek amacıyla 400 AK Partili dün sabah il binası önünde toplanıp mahallelere dağıldı.

AK Parti Milletvekilleri R.Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, M.Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, eski Belediye Başkanları Halil Yenice ve Abdullah Köktürk, Belediye Meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kollarından oluşan yaklaşık 400 AK Partili, 17’şer kişilik gruplar halinde İzmit’in 22 mahallesine gitti. İzmit İlçe tarafından organize edilen, İzmit’in mahallerinde yapılan çalışmalara katılan teşkilat yöneticilerine teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tarihi bir Kocaeli Mitingi daha yapılacağını söyledi.

İzmit İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programda, AK Partililer, bugün gün boyunca mahallelerde kapı-kapı gezip, yarın yapılacak 8.Açılış Bayramı’na davet ettiler, karanfil verip 16 Nisan seçimleri için ‘EVET’ broşürleri dağıttılar. AK Partililer bugün de(cumartesi) İzmit’in diğer mahallelerine gidip aynı çalışmayı yapacak.



