AK Parti referandum startını veriyor

Ak Parti Genel Merkezi,16 Nisan’daki referanduma yönelik kampanya tanıtımını bugün saat 11.00’de Ankara Arena’da yapılıyor.

KOCAELİ 44 OTOBÜS GİTTİ

İlimizden dün gece yarısından itibaren 44 otobüsle AK Partililer tanıtım toplantısı için Ankara’ya gitti. Ankara Arena’daki toplantıda belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, teşkilat mensuplarından oluşan 2 bin Kocaelili bulunuyor.

"KOCAELİ DAMGA VURACAK"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan partililere " Kocaeli, Arena'ya damga vuracak" dedi.

BAŞBAKAN: KOCAELİ COŞKUNUZ EKSİLMESİN

Ankara Arena'da binlerce kişiye seslenen Başkan Binali Yıldırım salona coşku katan Kocaeli Teşkilatını "Heyecanınız daim olsun, eksilmesin Kocaeli" diyerek selamladı.

SADECE TÜRK BAYRAĞI

AK Parti'nin referandum kampanyası bugün Başbakan Yıldırım ve partililerin katılımıyla Arena Spor Salonu'nda başladı. AK Partililer erken saatlerde salonu doldurmaya başladı. Katılımcılar Türk bayrağı dışında başka herhangi bir flama ve bayrak taşımıyor.

Salondan notlar:

12:18 AK Parti Genel başkan Yardımcısı ve kampanyayı yürüten Fatih Şahin "Hoşgeldiniz" konuşması yapıyor

12:05 AK Parti referandum tanıtım filmi gösterildi

12:03 Saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu.

11:30 Başbakan Binali yıldırım salona giriş yaptı...

11:00 Ankara Arena Spor Salonu'nu dolmaya başladı

Kampanya toplantısı hazırlıkları

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı" hazırlıkları için görevliler çalışmalarını gece de sürdürdü.

Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren Kazım Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile Talatpaşa Bulvarı'nın salona çıkan noktaları iş makineleri de kullanılarak trafiğe kapatıldı.

Salona grafiti ile yazılan "evet" pankartı asıldı. "Evet" yazılı kırmızı beyaz balonlar ve sahnenin her iki tarafında evet mührünün bulunduğu panolar asıldı. Sahnenin her iki tarafına ekranlar konuldu, basın mensupları için özel bölümler oluşturuldu.

30'u uluslararası 400 STK'yı davet ettiklerini, 60'ı yabancı 500 gazetecinin salonda yerini alacağını ifade eden Şahin "Yurtdışından misafirimiz olmayacak, yalnızca Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri olacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı toplantıya 123 yabancı misyon şefinin davet edildiği duyurulmuştu.

Kocaeli'ye özel Ankara’da zirve