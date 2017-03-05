AK Parti referanduma hazır

AK Parti Kocaeli Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerel startını bugün verdi.

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleyen tanıtım geniş katılımla, son derece düzenli, görsel desteklerle, etkileyici bir programla tanıtıldı. 16 Nisan referandumu için sokağa inen AK Parti’de CHP’nin “Hayırettin” görseline, “CumhurCan” maskotuyla karşı hamlesi geldi.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, halkoylaması sürecinde izlenecek rotayı açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilimize geleceği tarihin de 17 Mart olarak kesinleytiği açıkladı.

NİHAT ERGÜN YOKTU

Sabancı kültür Merkezi’ndeki programa Milli Savuna Bakanı Fikri Işık, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Sami Çakır, eski Milletvekilleri Eyüp Ayar, Cemalettin Kaflı, Mehmet Ali Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Şemsettin Ceyhan, eski İl Başkanı Mahmut Civelek, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti teşkilatı katıldı. Bu arada, gözler salonda Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski bakanı Nihat Ergün’ü aradı.

İLGİ ODAĞI İSMAİL YILDIRIM OLDU

Sabancı Kültür Merkezi’ne partililer arama noktalarından sıkı aramadan geçerek girebildi.

Kültür merkezi bahçesi içine bir de halı saha kuruldu. Katılımcılar futbol kalesi içine asılı olan ‘Evet’ yazılı pankartlara şut atarak vurmaya çalıştı. Belediye başkanları da şut atışları yaptı. Programın ilgi odağı ise, geçtiğimiz hafta 1 Mart Üsküdar anması programında boğulma tehlikesi geçiren dalgıcı suya atlayarak kurtaran Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım oldu. Katılımcılar, Başkan Yıldırım ile bol bol fotoğraf çektirdi.

SEÇİME 41 GÜN KALDI

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Tam 41 gün sonra ülkemiz için önemli bir halk oylaması yapacağız. Bizler teşkilat olarak 41 günde neler yapacağız diye bugün toplantı yapıyoruz. Türkiye 94 yıldır cumhuriyet sisteminde zorluklarla karşılaştı. Yeri geldi o günkü iki başbakanı idama götürmüştür. O gün durmaya vesayet 71 ve 81’de karşımıza çıkarak darbe yapmıştır. Vesayet durmadı 97’de 28 Şubat sürecini yaptı. Ak Parti iktidara geldiğinde birçok sorunlar karşılaştı. Ama yine milleti ile bir olan Cumhurbaşkanımız her badireyi atlattı. Önümüzde son vesayet kaldı bu hükmet sistemi. Geleceğimiz için çocuklarımız için ne yapacağımızı anlatacağız” dedi.

CHP, HEP HAYIR DEDİ

Ceyhan, şunları söyledi: “Sadece dua edelim çalışmayalım dersek olmaz. Her ikisini de yapacağız. Kocaeli teşkilatlarımızdan hep destek gördük. Neden ‘evet’ diyeceğimizi anlatacağız. CHP, hiç değişmedi. Hep hayır dedi. Bu seçimde hayır da hayır olmayacaktır. İster evet desinler, ister hayır desinler vatandaşlarımızı vatan haini ilan etmeden çalışmalarımızı ona göre organize edeceğiz. Bu programdan sonra kadınlarımız, gençlerimiz, vekillerimiz hep beraber kapı kapı gezecek Kocaeli’de basılmadık ayak izi bırakmadan çalışacak. Anaysa da ki 18 maddenden biri seçilme yaşının 18’e indirilmesiydi. CHP bütün 18 madde için 18 bomba attı. Şimdi bende diyorum ki: Bizim gençlerimiz sandıkta o 18 bombayı patlatacak. Bir aksilik çıkmazsa 17 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ilimize gelecek miting yapacak”

BU ANAYASA BİZE DAR GELDİ

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise, güçlü ülke olmak zorunluluğunun bulunduğunu hatırlattı, “Bu anayasa bize dar geldi. Koalisyon döneminde yaşanan sen ben kavgasıyla ülkemiz gelişememiştir. Olan millete olmuştu. Söz sırası millette, milletimiz karar verecektir. Kocaeli, aslında bu sistemi uyguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğer kurulmasaydı. Küçük belediler bu projeleri gerçekleştiremezdi. Bu gelişim köylerden başladı. Şehirlere kadar alt yapısı ve üst yapısıyla modern şehir oldu. Cumhurbaşkanımızı seçtiğimiz zaman hükümetimizi seçmiş oluyoruz. Sistemdeki en büyük değişiklik bu. Koalisyon yok” dedi.

Milletvekilleri adına konuşma yapan Radiye Sezer Katırcıoğlu da, “Anlaşılır olarak halkımıza, meselenin memleket meselesi olduğunu anlatacağız. Tek bir oyun ülkemizin kaderini değiştireceğini anlatacağız. Aş, için iş için Erdoğan için değil; her doğan için evet diyoruz” diye konuştu.

KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, referandum süreciyle ilgili şu görüyleri aktardı:

“- İki soru çok önemli. ‘Neden bu seçime gidiyoruz?’ ‘Halkımız evet derse ne kazanacak?’ Dünyada yaşanan her iki bölgenin problemi bizim ülkemizde. Güçlü bir ülke için gece gündüz çalışmak hepimizin vatan görevidir. Bunu yaparken de hızımı kesen ayak bağlarından da kurtulmak durumundayız. Şu anda 3 milyonun üzerinde insanı ülkemizde misafir ediyoruz. Alt üst oluşum ülkemize terör olarak dönüyor. PKK, DEAŞ, aşırı sol örgütü ve hain FETÖ’ye karşı aynı anda mücadele eden tek ülke Türkiye. PKK’ya en ağır darbeleri indirdiğimiz dönemleri yaşıyoruz. 900 binin üstünde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu kararlılık kesinlikle sürecek.

IŞIK CHP’YE YÜKLENDİ

Neden 16 Nisan’da halk oylamasına gidiyoruz. Bugün CHP hayır kampanyası yürütüyor. Bildiğimiz CHP gitti yerine halka güler yüzlü bir CHP geldi. Hayret etmemek elde değil. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de evet çıkarsa ülke de nasıl kötü günler çıkacak bunu anlatıyor. Ülkeyi bu sürece getiren sizsiniz. Ya siz 367 garabetine sarılarak aslında parlamenter sistemin köküne kibrit suyu döken kadro değil misiniz?

Parlamenter sistem bugün çok iyi diyen CHP, o gün parlamenter sistemi katleden partidir. Parlamenter sisteme ölümcül darbeyi vuran CHP’dir. Bu gün bunu anlatmanın halkımız için hiçbir kıymeti yoktur. CHP, AK Parti’nin önerdiği sistemde ‘Her şey Erdoğan için yapılıyor’ diyor. Eğer kendisi için istiyor olsaydı. ‘Aman ha Cumhurbaşkanın her türlü yetkisi vardır, dokunmayın’ derdi.”

Çiğdem ARMAĞAN