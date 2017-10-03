AK Parti sözcüsünden istifa iddialarına cevap

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal iddialarla ilgili şunları söyledi:

Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan bir istifa istenmesi söz konusu değildir.

Ankara Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Takdir edersiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize geri dönmesiyle birlikte genel başkanlık görevini tekrardan almasıyla birlikte hem teşkilatlarımızda hem belediyelerimizde yeniden bir değerlendirme ve 2019'a dönük partimizin yoğun hazırlık süreci var. Bu çerçevede dün akşam da 4 tane il başkanımızın yeniden atandığını teşkilat başkanımız sizlerle paylaştı. Teşkilatlarımızda süren yenilenme belediyelerimizle ilgili de bir çalışma mevcut. Ama bu çalışma devam ederken şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi gibi bir durum medyada yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan herhangi bir şekilde istifa istenmesi söz konusu değildir. Bu yönde partimizin yürüttüğü yerel yönetimler başkanımızın kendi içimizde performans kriterleri çerçevesi içerisinde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına da gelmiyor. İstifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir istifa talebi olmamıştır.



MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFASININ İSTENDİĞİ İDDİASINA YANIT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'e dönük şu ana kadar istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI