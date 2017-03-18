AK Parti temsilciliğine molotof atan 10 kişi gözaltına alındı

Darıca'da AK Parti mahalle temsilciliğine molotof atarak zarar veren ve korsan gösteriler yapan 10 kişi terör örgütü üyesi olma iddialarıyla gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün Kocaeli’deki eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalar kapsamında örgütün içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunarak Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korsan gösteri yaparak, otobüs durakları ile çöp konteynerlerine zarar veren ve AK Parti Nene Hatun Mahallesi Temsilciliğine molotof atarak yakma olaylarına karıştıkları belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI

Dün belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda R.E., R.B., H.Ö., Y.Ö., İ.O., F.Y., Ş.T., K.A., E.E., H.A. isimli 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kerim YAVUZ