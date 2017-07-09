AK Parti uçurtma uçuracak

AK Parti İl Genlik Kolları’nın düzenlediği “AK Genç Fest” organizasyonu bugün Sekapark Uçurtma Tepesi’nde gerçekleşecek.

BÜYÜK KATILIM BEKLENİYOR

AK Parti İl Genlik kolları Başkanı Emre Kahraman ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşecek program bu sabah Gebze’de birlikte sabah namazı ile başlayacak. Saat 11.00’de Uçurtma Tepesi’nde şenlik başlayacak. AK Parti Genlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, partili milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katılımı bekleniyor. AK Partili gençler gün boyunca eğlenecek yarışmalar yapılacak, uçurtmalar uçurtulacak.