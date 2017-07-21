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AK Parti, Yenidoğan ve Serdar delegelerini seçti

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AK Parti, Yenidoğan ve Serdar delegelerini seçti
AK Parti Kocaeli teşkilatı bugün bütün ilçelerde her mahallede ilçe kongre delegelerini seçmek için sandık başına gitti.

12 ilçenin her birinde 400 adet ilçe kongre delegesi belirlendi. İzmit Yenidoğan ve Serdar Mahallesi üyeleri sabah 09.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.  İki mahallenin seçimi İzmit Belediyesi’ne ait olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin dernek merkezi olan Çağdaş Yaşam Kültür Merkezi’ne yapıldı.

TEK LİSTELİ SEÇİM
Sandık başında görevli olarak Serdar Mahalle Temsilcisi Ahmet Esin ve Yenidoğan Mahalle Temsilcisi Ergün Mencik yer aldı. Serdar Mahallesi’nde bin 601, Yenidoğan Mahallesi’nde ise 759 üyenin oy kullanma hakkı vardı. İki mahallede de seçimler tek liste olarak yapıldı. Serdar Mahallesi’nde 10 asil, 5 yedek üye seçildi. Yenidoğan Mahallesi’nde ise 7 asil ve 5 yedek üye seçildi.

Çiğdem ARMAĞAN

İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Delege Listesi:
Ahmet Esin, Erkan Aksoy, Ayhan Şen, Osman Akkuş, Fatma Gül Tezcan, Erol Demir, Eşref Karahan, Bülent Timur, Şaban Coşkun.
Yedek Liste: Adem Coşkun, Gökhan Dal, Cengiz Genç, Uğur Bağatur, Furkan Şen.

İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi Delege Listesi:
Ergün Mencik, Fevzi Kocaman, Ali İhsan Vardoğan, Gökşen Tufan, Faruk Kartal, Şenol Öztürk, Ayhan Altun
Yedek Liste: Nuray Ekinci, Nurettin Okumuş, Haydar Karataş, Mehmet Kısa, Naşit Zengin

AK Parti'nin delege seçimleri nerelerde yapılacak?

AK Parti'de hangi mahallede kaç delege seçilecek? İşte ilçe ilçe tablolar

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