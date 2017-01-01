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AK Parti Yenidoğan’dan başlayacak

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AK Parti Yenidoğan’dan başlayacak
AK Parti Kocaeli Teşkilatları, ilkbahar aylarında yapılması beklenen Anayasa Referandumu’na yönelik çalışmalarına yeni yıl ile birlikte başlıyor.

11 OCAK’TA YENİDOĞAN 

AK Parti, referanduma kadar ilimizin bütün mahallelerinde Mahalle Danışma Meclisi toplantılarını yapacak. İzmit’te hazırlanan programa göre, ilk Mahalle Danışma Meclisi toplantısı 11 Ocak Çarşamba günü Yenidoğan’da gerçekleşecek. Yenidoğan toplantısının Yenidoğan Gençlik Merkezi’nde saat 19.00’da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

BU AY TOPLANTI 

AK Parti Mahalle Danışma Meclisi’nin İzmit’teki toplantılarını 18 Ocak’ta 28 Haziran Mahallesi, 26 Ocak’ta Yeşilova Mahallesi ile sürdürecek. 28 Haziran toplantısı Mevlana Kültür Merkezi’nde, Yeşilova toplantısı Tepeköy Kültür Merkezi’nde. Her toplantıya ortalama 100 partili davet edilecek. Milletvekillerinin, belediye başkanlarının, programı uygunsa Bakan Işık’ın da mahalle toplantılarına katılması bekleniyor.

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