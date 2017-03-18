Ak Parti’de büyük buluşma

AK Parti Kurucu İl yönetim kurulu her yıl kuruluş yıl dönümünde bir araya geliyor.

Bu kez partinin kurucularından Çoban Ticaret’in sahibi İşadamı Mehmet Çoban, partinin kurucu il yönetim kurulunu Kullar’daki işyerinde ağırladı. Çoban’ın yemekli davetine Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün ile önceki gün ilimizde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Eski il Başkanı Mahmut Civelek, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kadın Kolları eski Genel Başkanı, eski Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, Kocaeli eski milletvekili Eyüp Ayar ile AK Parti kurucularının büyük bölümü katıldı. AK Parti’nin İl Başkanlığını da yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane’de bulunduğu için toplantıya katılamadı.

Mehmet Çoban ve oğulları Ahmet, Selman ve Selim’in ev sahipliği yaptığı buluşmada misafirlere güveç, bulgur pilavı ve sütlaç ikram edildi. AK Parti’nin ilimizdeki kurucuları bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da geçmişi yad ettiler, kuruluş günlerindeki anılarını tazelediler.