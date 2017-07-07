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AK Parti’de delege sayıları belli oldu

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AK Parti’de delege sayıları belli oldu
Kongreler sürecine giren AK Parti’de ilçe kongrelerinin tarihleri, hangi mahalleden kaç kongre delegesinin seçileceği belli oldu ve açıklandı.

İzmit’te en çok kongre delegesi seçilecek mahalle AK Parti’nin en yüksek oranda oy aldığı Yenişehir Mahallesi oldu. Bu mahalleden 26 kongre delegesi seçilecek.

ÖNCE İSTİŞARE

 AK Parti ilçe kongreleri 19 Temmuz Çarşamba günü Gebze ve Darıca kongreleri ile başlayacak. Her ilçede delege listeleri de istişare toplantılarıyla belirlenecek.  İlk istişare toplantıları 10 Temmuz Pazartesi günü Karamürsel ve Gölcük’te.

HER İLÇEDE 400 DELEGE 

Her ilçede 400 kongre delegesi belirlenecek. Hangi mahalleden kaç delegenin seçileceği, partinin o mahallede aldığı oy sayısına göre hesaplandı. İzmit ilçe kongresi 24 Temmuz’da yapılacak.

AK PARTİ’DE MAHALLE DELEGESİ SEÇİM TARİHLERİ

19 TEMMUZ: Gebze, Darıca

20 TEMMUZ: Çayırova, Dilovası

21 TEMMUZ: Karamürsel, Gölcük

22 TEMMUZ: Körfez, Derince

24 TEMMUZ: İzmit, Kandıra

25 TEMMUZ: Kartepe, Başiskele

DELEGE LİSTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARININ TARİHLERİ

10 TEMMUZ: Karamürsel(11.00), Gölcük (14.00)

11 TEMMUZ: Derince (10.00), Kartepe (14.00)

12 TEMMUZ: Kandıra (10.00)

13 TEMMUZ: İzmit(10.00)

14 TEMMUZ: Başiskele(10.00), Körfez(14.30)

15 TEMMUZ: Dilovası (10.00), Darıca(14.00).

17 TEMMUZ: Gebze(10.00)

18 TEMMUZ: Çayırova (10.00).

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