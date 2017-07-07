AK Parti’de delege sayıları belli oldu

İzmit’te en çok kongre delegesi seçilecek mahalle AK Parti’nin en yüksek oranda oy aldığı Yenişehir Mahallesi oldu. Bu mahalleden 26 kongre delegesi seçilecek.
ÖNCE İSTİŞARE
AK Parti ilçe kongreleri 19 Temmuz Çarşamba günü Gebze ve Darıca kongreleri ile başlayacak. Her ilçede delege listeleri de istişare toplantılarıyla belirlenecek. İlk istişare toplantıları 10 Temmuz Pazartesi günü Karamürsel ve Gölcük’te.
HER İLÇEDE 400 DELEGE
Her ilçede 400 kongre delegesi belirlenecek. Hangi mahalleden kaç delegenin seçileceği, partinin o mahallede aldığı oy sayısına göre hesaplandı. İzmit ilçe kongresi 24 Temmuz’da yapılacak.
AK PARTİ’DE MAHALLE DELEGESİ SEÇİM TARİHLERİ
19 TEMMUZ: Gebze, Darıca
20 TEMMUZ: Çayırova, Dilovası
21 TEMMUZ: Karamürsel, Gölcük
22 TEMMUZ: Körfez, Derince
24 TEMMUZ: İzmit, Kandıra
25 TEMMUZ: Kartepe, Başiskele
DELEGE LİSTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARININ TARİHLERİ
10 TEMMUZ: Karamürsel(11.00), Gölcük (14.00)
11 TEMMUZ: Derince (10.00), Kartepe (14.00)
12 TEMMUZ: Kandıra (10.00)
13 TEMMUZ: İzmit(10.00)
14 TEMMUZ: Başiskele(10.00), Körfez(14.30)
15 TEMMUZ: Dilovası (10.00), Darıca(14.00).
17 TEMMUZ: Gebze(10.00)
18 TEMMUZ: Çayırova (10.00).
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