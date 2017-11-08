AK Parti’de ertelenen 4 ilçe kongresinde tarih bekleniyor

İl Başkanı Ceyhan, dün kendilerine yapılan kabul sırasında; tarihleri açıklandıktan sonra Genel Merkez tarafından ertelenen Gebze, Körfez, Başiskele ve Derince İlçe kongrelerinin Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftasında yapılacağını açıkladı. Ceyhan, ilçe kongre tarihlerinin ve yapılacak yerlerinin bugün-yarın kesinlik kazanacağını söyledi.

ANNELER VE ASKON ZİYARETİ

Kısa bir süre önce kurulan Hande Kaya başkanlığındaki Kocaeli Anneleri Derneği yönetim kurulu üyeleri Seda Hapeloğlu, Melis Erenkaya, Feyza Çetinkaya, Ümran İnal ve Serap Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ı ziyaret edip, 22 Kasım Çarşamba günü Ramada Plaza Otel’de 13.00’te yapılacak açılış kokteyline davet ettiler.

Ömer Faruk Yıldırım’ın başkanlığındaki Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şubesinin yeni yönetim kurul üyeleri Sedat Doğu Uslu, Abdullah Demirhan, Volkan Gemiksiz, Abdülkadir Efe, Rasim Doğan, Serkan Açık, İbrahim Şener ve Şener Meral’de Ceyhan’a makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

