AK Parti’de ertelenen kongre takvimi belli oldu
AK Parti'de geçtiğimiz ay ertelenen ilçe kongrelerinin tarihleri belli oldu.
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AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 4 ilçenin kongre takvimini açıkladı. Ceyhan, “Derince kongremiz 25 Kasım Cumartesi 11.00 Zübeyde Hamım Kültür Merkezi’nde, Körfez kongresini de 25 Kasım’da 14.00 Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde, Başiskele 26 Kasım Pazar günü 11.00 Bahçecik Kültür Merkezi, Gebze kongremizi ise 3 Aralık Pazar günü saat 11.00’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yapacağız. Böylelikle ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız.” dedi.
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