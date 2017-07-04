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AK Parti’de ilçe yönetimleri azalacak

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AK Parti’de ilçe yönetimleri azalacak
AK Parti’de kongre takviminin açıklanmasından sonra süreçle ilgili hazırlıklar da başladı.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan bu sabah ilçe başkanları ile İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. 15 Temmuz’da yapılacak anma etkinlikleri ve kongre sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan Ceyhan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kamuoyunda güçlü bir şekilde hatırlanması ve unutturulmamısı için yapılacak organizasyonları ilçe başkanları ile istişare ettiklerini söyledi.

KOMİSYON KURULDU

Kongre takviminin en güzel şekilde işlemesi için Mustafa Kocaman başkanlığında 8 kişilik AK Parti Kocaeli 6. Olağan Kongresi Komisyonu kurulduğunu açıklayan AK Parti İl Başkanı Ceyhan, yeni dönemde ilçe yönetimlerinde azalmaya gidileceğini söyledi, “İlçelerin nüfusları dikkate alınarak mevcut yönetim kurulu üyesi sayısında 5-10 kişilik azalma olacak.” dedi.

Mustafa Kocaman başkanlığında oluşturulan Kocaeli 6.Olağan Kongresi Komisyonu’nda yer alan isimler şunlar: 

İl Başkan Yardımcıları; Mehmet Uzunoğlu, Abdullah Eryarsoy, Ahmet Berberoğlu, Orhan Faruk Barış ve Hüseyin Kurt,  İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz.

İlçelerin tamamında yönetim kurulu üye sayısı azaldı. Başiskele ve Kandıra 25 olan ilçe yönetici sayısı 20’ye düşerken, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel ve Körfez İlçe’de 30 olan ilçe yöneticisi kongrelerde 25’e inecek. Dilovası’nda 25 yerine 15 ilçe yönetim kurulu seçilecek. Kandıra’da da 25 olan ilçe yönetici sayısı 20 olacak.

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