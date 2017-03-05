AK Parti’de kadınlar da referandum için sahada

AK Parti İl Kadın Kolları, 16 Nisan Referandumu öncesi İl İstişare Kurulu üyelerini yemekli toplantıda bir araya getirdi.

KOTO Sosyal Tesisleri’ndeki (Beyt-ül Kebap) toplantıya AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar görev almış, ancak aktif görevde olmayan yaklaşık 200 partili kadın katıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı İl Kadın Kolları İstişare Kurulu toplantısında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da hazır bulundu.

İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, konuşmasında AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar seçimler, zor günler atlattığını, E-muhtıralar, kapatma davaları ve 15 Temmuz’lar yaşadığını belirtti, şunları söyledi:

“- Bu sistem değişikliği ile güçlü Türkiye’nin önünü açalım. Bu memleket meselesidir. Gün yollara düşme günüdür. Eşimizden, işimizden evladımızdan fedakarlık yaparak büyük Türkiye hedefi için çalışma günüdür. Her birimiz sokak-sokak, kapı-kapı gezecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Bu herhangi bir seçim değil; Türkiye’nin kader seçimidir. Darbeler, bu milletin kaderi olmamalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli ile MHP’ye gönül verenlere teşekkür ediyoruz. Yeni kurulacak sistem koalisyonu engelleyecek, ülkemizin önünü açacaktır” diye konuştu.

KADINLARIN FEDAKARLIĞI

AK Partili kadınların fedakarca çalıştığını onlara şükran borçlarının olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Işık da konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

“- Kocaelili olmak, bu şehirde yaşamak ve AK Parti ailesinin mensubu olmak, benim için bahtiyarlıktır. 15 yıllık AK Parti iktidarında şehrimiz, ülkemiz ve partimiz kazandı. 3 dönem, şehrimize güzel hizmetler yapan, güçlü kadrolarla güçlü enerji veren, gerektiğinde belediye başkanlarından hesap soran güçlü teşkilatlarımız var.

Biz her gün idman yapan takımız. Tabi ki idmanı yapan takımı yenemezler. Bu seçim, CHP’nin var olma yok olma mücadelesidir. Evet çıkarsa, CHP’nin artık iktidar olma şansı kalmayacak. Sezonluk siyaset yapan CHP’ye iyilik yapalım, Evet diyerek onları değişime zorlayalım. Bu CHP’nin hayrına olacaktır. En önemli halk oylamasına gidiyoruz. Kritik bir öneme sahip. Terör örgütlerine ağır darbeler indiriliyor. DAEŞ, PKK, devlet içine sızmış hain FETÖ örgütü ile uğraşıyoruz. Türkiye hepsiyle mücadele edecek güce sahiptir. İstikrar; ekmek, hava kadar önemlidir. İstikrar, sandıkta sağlanacak. Sistem değişikliği ile hızlı karar ve etkili uygulamalar mümkün olacak. Sistem değişikliğini yapmak zorundayız”