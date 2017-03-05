  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 15 °C

AK Parti’de kadınlar da referandum için sahada

»
AK Parti’de kadınlar da referandum için sahada
AK Parti İl Kadın Kolları, 16 Nisan Referandumu öncesi İl İstişare Kurulu üyelerini yemekli toplantıda bir araya getirdi.

KOTO Sosyal Tesisleri’ndeki (Beyt-ül Kebap) toplantıya AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar görev almış, ancak aktif görevde olmayan yaklaşık 200 partili kadın katıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı İl Kadın Kolları İstişare Kurulu toplantısında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da hazır bulundu.

İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, konuşmasında AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar seçimler, zor günler atlattığını, E-muhtıralar, kapatma davaları ve 15 Temmuz’lar yaşadığını belirtti, şunları söyledi:

“- Bu sistem değişikliği ile güçlü Türkiye’nin önünü açalım. Bu memleket meselesidir. Gün yollara düşme günüdür. Eşimizden, işimizden evladımızdan fedakarlık yaparak büyük Türkiye hedefi için çalışma günüdür. Her birimiz sokak-sokak, kapı-kapı gezecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Bu herhangi bir seçim değil; Türkiye’nin kader seçimidir. Darbeler, bu milletin kaderi olmamalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli ile MHP’ye gönül verenlere teşekkür ediyoruz. Yeni kurulacak sistem koalisyonu engelleyecek, ülkemizin önünü açacaktır” diye konuştu.

milli-savunma-bakani-fikri-isik-0077388883.jpg

KADINLARIN FEDAKARLIĞI

AK Partili kadınların fedakarca çalıştığını onlara şükran borçlarının olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Işık da konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

“- Kocaelili olmak, bu şehirde yaşamak ve AK Parti ailesinin mensubu olmak, benim için bahtiyarlıktır. 15 yıllık AK Parti iktidarında şehrimiz, ülkemiz ve partimiz kazandı.  3 dönem, şehrimize güzel hizmetler yapan, güçlü kadrolarla güçlü enerji veren, gerektiğinde belediye başkanlarından hesap soran güçlü teşkilatlarımız var.

Biz her gün idman yapan takımız. Tabi ki idmanı yapan takımı yenemezler. Bu seçim, CHP’nin var olma yok olma mücadelesidir. Evet çıkarsa, CHP’nin artık iktidar olma şansı kalmayacak. Sezonluk siyaset yapan CHP’ye iyilik yapalım, Evet diyerek onları değişime zorlayalım. Bu CHP’nin hayrına olacaktır.  En önemli halk oylamasına gidiyoruz. Kritik bir öneme sahip. Terör örgütlerine ağır darbeler indiriliyor. DAEŞ, PKK, devlet içine sızmış hain FETÖ örgütü ile uğraşıyoruz. Türkiye hepsiyle mücadele edecek güce sahiptir. İstikrar; ekmek, hava kadar önemlidir. İstikrar, sandıkta sağlanacak. Sistem değişikliği ile hızlı karar ve etkili uygulamalar mümkün olacak. Sistem değişikliğini yapmak zorundayız”

Bu haber toplam 305 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP, Gölcük’ten Evet’i aldı03 Mart 2017 Cuma 16:38
  • Firari hükümlü sahte kimlikle işe girmiş02 Mart 2017 Perşembe 18:08
  • Hürriyet’i tebrik kuyruğu02 Mart 2017 Perşembe 17:06
  • Hürriyet: “Kocaeli depremle inatlaşıyor”02 Mart 2017 Perşembe 14:36
  • CHP’de Sarıbay, çarşı esnaflarıyla02 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • Sarıbay: “%60 Hayır bekliyorum”02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Dördüncü cemre sandığa düşecek02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Doğan: 'Referandum milletin zaferiyle sonuçlanacak'02 Mart 2017 Perşembe 11:24
  • AK Romanlar Grup toplantısına katıldı01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Başkan: “Kocaeli’den güçlü Evet çıkar”01 Mart 2017 Çarşamba 12:37
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti