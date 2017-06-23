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AK Parti’de kim nerede bayramlaşacak?

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AK Parti’de kim nerede bayramlaşacak?
AK Parti İl Teşkilatı, bütün milletvekillerine ve parti teşkilat yöneticilerine bayramın 1’inci günü olan 25 Haziran Pazar günü için görev dağılımı yaptı.

Bütün milletvekilleri yarın saat 12.30’da parti il başkanlığındaki, 14.00’te Dolphin bahçesindeki bayramlaşmaya katılacak. Sabahtan bayramlaşma için milletvekillerinin görevlendirildiği bölgeler ise şöyle:

Fikri Işık (Gebze), Şemsettin Ceyhan (Başiskele), İbrahim Karaosmanoğlu (Darıca), Zeki Aygün (Körfez, Derince), Radiye Sezer Katırcıoğlu (Karamürsel), İlyas Şeker (Gölcük), Cemil Yaman (Çayırova, Dilovası), M.Akif Yılmaz (Kandıra), Sami Çakır (Kartepe).
 

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