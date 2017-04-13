Ak Parti'de kim nerede oy kullanacak?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı hangi okulda sandık başına gidecek?

16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan halk oylamasında Ak Parti’lilerin hangi okul ve sandıkta oy kullanacağı açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık

Başiskele Damlar İlköğretim Okulu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Gübretaş İlköğretim Okulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün

Başiskele Damlar İlkokulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz

Başiskele Altınkent Misakı Milli Ortaokulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker

Başiskele Damlar İlkokulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman

Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlköğretim Okulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır

Kartepe Maşukiye Leyla Sarıgöl Ortaokulu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu

Değirmendere Atatürk İlköğretim Okulu

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan

Muammer Aksoy İlkokulu