Ak Parti'de kim nerede oy kullanacak?

16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan halk oylamasında Ak Parti’lilerin hangi okul ve sandıkta oy kullanacağı açıklandı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
Başiskele Damlar İlköğretim Okulu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
Gübretaş İlköğretim Okulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün
Başiskele Damlar İlkokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz
Başiskele Altınkent Misakı Milli Ortaokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker
Başiskele Damlar İlkokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman
Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlköğretim Okulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır
Kartepe Maşukiye Leyla Sarıgöl Ortaokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
Değirmendere Atatürk İlköğretim Okulu
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan
Muammer Aksoy İlkokulu
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