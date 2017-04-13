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Ak Parti'de kim nerede oy kullanacak?

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Ak Parti'de kim nerede oy kullanacak?
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı hangi okulda sandık başına gidecek?

16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan halk oylamasında Ak Parti’lilerin hangi okul ve sandıkta oy kullanacağı açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
Başiskele Damlar İlköğretim Okulu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
Gübretaş İlköğretim Okulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün 
Başiskele Damlar İlkokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz
Başiskele Altınkent Misakı Milli Ortaokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker
Başiskele Damlar İlkokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman
Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlköğretim Okulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır 
Kartepe Maşukiye Leyla Sarıgöl Ortaokulu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
Değirmendere Atatürk İlköğretim Okulu
 AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan 
Muammer Aksoy İlkokulu

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