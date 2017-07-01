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AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor

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AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor
AK Parti, kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatacak. 19 Ağustos-12 Kasım'da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda, dün Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda belirlenen AK Parti'nin bu yılki belde, il ve ilçe kongre takvimi de ele alındı.

Bu kapsamda kongre takvimi 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlayacak. İlçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım tarihinde, il kongreleri de 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak.

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