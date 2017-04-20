AK Parti'de kongre takvimi başlıyor

16 Nisan Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliği Referandumu sonrasında yaptığı ilk basın toplantısında sonuçları değerlendiren AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, kongre takvimi hakkında da bilgi verdi.

"HAFTA İÇİNDE BELLİ OLACAK" Ceyhan, kongre takviminin başlayacağını açıklayıp, “AK Parti 2017 kongre takvimi başlayacak. 2018 Şubat’ın da il kongresi olacaktır. Muhtemelen bir hafta içinde kongre takvimi belli olacak. İlçe kongreleri yapılacak.” dedi. Ceyhan: “Seçimin galibi ‘evet’, kazanını 80 milyondur”

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