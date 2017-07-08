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Ak Parti'de mahalle mahalle seçilecek delege sayıları

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Ak Parti'de mahalle mahalle seçilecek delege sayıları
Kongreler sürecine giren AK Parti’de ilçelerde yapılacak delege seçimlerinin tarihleri ve hangi mahalleden kaç kongre delegesinin seçileceği belli oldu ve açıklandı.

İZMİT’TE MAHALLELERDEN SEÇİLECEK DELEGE SAYILARI

10’DAN FAZLA DELEGE:28 Haziran(12), Bekirdere(13), Erenler(13), Kadıköy(11), M.Ali Paşa (14), Serdar(10), Tavşantepe(14), Tepeköy(10), Yenişehir(26), Yeşilova(13).

5-9 ARASI DELEGE: Akpınar(5), A.Kahya Atatürk(7), A.Kahya Cumhuriyet(5), A.Kahya Fatih(7), A.Kahya Merkez(6), Ambarcı(6), Ayazma (5), Cedit(8), Doğan(6), Fatih(5), Gültepe(6), Karabaş(5), Kozluk(5), Körfez(5), Kuruçeşme Fatih(5), Malta (5),Şirintepe(6), Topçular(6),Turgut(7), Yahya Kaptan(8), Yeni Mahalle(9), Yenidoğan(7).

2-4 ARASI DELEGE: Akarca(3), Akçakoca(3), Akmeşe Atatürk(2), Akmeşe Cumhuriyet(2), Arızlı(2), Arpalık İhsaniye(2), Bağlıca(2), Balören(2), Bayraktar(2), Biberoğlu(2), Böğürgen(2),  Bulduk(2), Cumhuriyet(4), Çağırgan(2), Çavuşoğlu(2), Çayırköy(3), Çubuklu Bala(2), Çubuklu Osmaniye(2), Çukurbağ(4), Dağköy(2), Durhasan(2), Düğmeciler(2), Eseler(2), Fethiye(2), Fevzi Çakmak(4),Gedikli(2), Gökçeören(2), Gülbahçe Kadriye(2), Gündoğdu(4), Güvercinlik(2), Hacıhasan(3), Hacıhızır(4),Kabaoğlu(2), Karadenizliler(3), Kocatepe(4), Orhan(3), Sanayi(3), Sepetçi(2), Terzibayırı(2), Tüysüzler(2), Veliahmet(3), Zabıtan(3).

1 DELEGE SEÇİLECEK MAHALLE, KÖYLER

Hakkaniye, Hasancıklar, Hatipköy, Karaabdülbaki, Kaynarca, Kemalpaşa, Kısalar, Kozluca, Kulfallı, Kulmahmut, Kurutdere, Mecidiye, Nebihoca, Orhaniye, Ortaburun, Ömerağa, Sapakpınar, Sarışeyh, Sekbanlı, Sultaniye, Sülaymaniye, Süverler, Şahinler, Tepecik, Yassıbağ, Yenice, Zeytinburnu.

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