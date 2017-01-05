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AK Parti’de mahalle toplantısı hazırlıkları

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AK Parti’de mahalle toplantısı hazırlıkları
AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerinin ardından dün teşkilat yöneticilerine bilgi verdi.

Ceyhan, Mayıs ayına dek devam edecek mahalle danışma meclisi toplantılarının Ocak ayı programının da netleştiğini açıkladı. İl Başkanı Ceyhan’ın verdiği bilgiye göre bu ay içinde 12 ilçede 36 mahallede danışma meclisi toplantıları yapılacak. İl Başkanı Ceyhan da her ilçede en az bir mahalle toplantısına katılacak. Ceyhan bu toplantılar hakkında şu bilgileri verdi:

“- Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız, ilçe başkanlarımız mahalle toplantılarında hazır bulunacaklar. Mahalle ve sandık başkanları, yönetimleri, kanaat önderleri, mahalle büyükleri davet edilecek. Mahallenin büyüklüğüne göre toplantıları 100-200 arası partili davet edilecek. “

AK Parti il mahalle toplantısını 2 Ocak’ta Suadiye Çepni Mahallesi’nde yaptı. Bu ayın son toplantısı 30 Ocak’ta Derince Yenikent’te yapılacak.

HALEP KAMPANYALARI

İl Başkanı Ceyhan parti yöneticilerine,  ilimizde devam eden Halep’e yardım kampanyaları hakkında da bilgi verdi. An kademe, kadın ve gençlik kolları yönetimlerinin kampanyayı sürdürdüğünü belirten AK Parti İl Başkanı  “6-15 yaş çocuklar için 8 bin adet hiç giyilmemiş bot, mont, eldiven, bere, atkı toplandı. Önümüzdeki hafta sonunda toplanan yardım malzemelerini TIR’larla göndereceğiz. Program uyarsa, Hatay’a gidip, kamplarda bu yardımları kendimiz dağıtacağız.

ARTVİN’İN ARDINDAN İKİNCİ

AK Parti İl Başkanı Ceyhan Anayasa değişikliği referandumuna yönelik çalışmalar ve teşkilat performansları hakkında da şu bilgileri verdi:

“-Anayasa değişikliği konusunu halka anlatmak için teşkilat yöneticilerimize hazlı eğitimler verilecek.  Teşkilatlarımız seferber olacak, kitap ve broşürler dağıtacağız. AK Parti ailesi ile birlikte MHP’lilerin de yeni anayasaya evet oyu vereceklerine inanıyorum.”

Ceyhan AK Parti Genel Merkezinin aralık ayı Teşkilat Perfomans Sistemi (TPS) sonuçlarını açıkladığını da belirtti “Ana kademe,  gençlik kolları olarak aralık ayında Artvin’in ardından TPS’de ikinci olduk. Kadın kollarımız ise, bu değerlendirmede 1’inci sırada çıktı “ dedi.

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