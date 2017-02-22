AK Parti’de referandum seferberliği

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, bütün birimleriyle 16 Nisan da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına hazırlanıyor.

Her birim ayrı ayrı yaptıkları toplantılarla stratejilerini belirliyor ve çalışmalarını değerlendiriyor. Dün yapılan genişletilmiş Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısında çalışmalar değerlendirdi.

BERBEROĞLU: “YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

AK Parti ilçe ana kademe tanıtım ve medya başkanları, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları tanıtım ve medya başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Kocaeli AK Parti İl Tanıtım Medya Başkanı Ahmet Berberoğlu “Halk oylamasında gece gündüz yorulmadan çalışacağız. Tanıtım ve medyalar olarak yükümüz ağır ama en iyi şekilde üstesinden geleceğimizden eminim. Halk oylamasından en iyi “EVET” oranıyla çıkacağımızdan şüphem yok. 16 Nisan da inşallah tüm bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız.” dedi.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya Koordinatörü Ömer Arvas da tanıtım ve medya başkanlığının seçim sürecindeki stratejileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Arvas, sosyal medyanın kurumsal kullanımındaki önemli noktalarına dikkat çekti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün de toplantının ikinci bölümüne katıldı, tanıtım ve medya birim başkanlarına çok iş düştüğünü anlattı.