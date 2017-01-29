AK Parti'de "referandum" seferberliği başladı

Referandumda halktan "güçlü" destek almak isteyen AK Parti, kampanya hazırlıklarına hız verdi.

AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılacak referandumda halktan "güçlü" destek almak için kampanya çalışmalarına hız verdi. AK Parti teşkilatları sahaya inmeden Ankara'da kampa alınacak. Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partinin 81 ildeki siyasi ve hukuki işler başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

AK Parti, referandum öncesi teşkilatın yol haritasını belirliyor. Referanduma hazırlık için seferberlik başlatan AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini halka anlatmak için kolları sıvadı.

İlk olarak teşkilatları meydanlara inmeden Ankara'da eğitim programına alacak olan AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hem birinci ağızdan doğru bir şekilde vatandaşlara anlatılmasını hem de "söylem birliği"ni sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 81 ilin siyasi ve hukuki işler başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

Teşkilat için referanduma hazırlık niteliğindeki toplantıda Yazıcı, perşembe günü Genel Merkez'de, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kendisine bağlı birim başkanlarıyla bir araya gelecek.

Toplantıda, adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirilecek. Yazıcı, partilileri bilgilendirecek ve soruları yanıtlayacak.

AK Parti'den referanduma "özel" kılavuz

Referanduma hazırlık kapsamında, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin detaylarıyla anlatıldığı kılavuz da hazırlandı.

Düzenlemeyi gerekli kılan nedenler ve yeni sistemin neler getirdiğinin detaylarıyla paylaşıldığı kitapçık, milletvekillerine, tüm parti teşkilatlarına ve belediyelere gönderildi.

Kitapçıkta, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni bir hükümet sisteminin inşa edildiği, bu sistemde yasamayı da yürütmeyi de doğrudan milletin oluşturduğu belirtildi.

"Güçlü bir parlamento, diktatörlük eğilimlerine asla izin vermez"

Güçlü bir parlamentonun, diktatörlük eğilimlerine asla izin vermeyeceği, yeni sistemde, parlamentonun daha güçlü olduğu, parlamentonun koyduğu kanunlar çerçevesinde icrai görev yapabilen, parlamentonun onayladığı bütçe ile sınırlı olarak halka hizmet eden, seçimle gelip seçimle gidecek olan cumhurbaşkanının diktatör olacağını iddia etmenin, mantıklı hiçbir izahı olmadığı kaydedildi.

Hükümet kuramama sorununun ortadan kalkacağı, yönetimde istikrar sağlanacağı, üniter yapının "kırmızı çizgi" olduğu, cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yapı korunarak formüle edildiği, yeni sistemde hesap sorulamayan ve hesap verebilir olmayan hiçbir yetkilinin kalmayacağı, yargı alanında da önemli değişiklikler yapıldığı, öncelikle "yargı bağımsızlığı" ilkesine, "tarafsızlığı" şeklinde ekleme yapılarak, yargının tarafsızlığına güçlü vurgu yapıldığı ifade edildi.