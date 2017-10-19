AK Parti'de sürpriz istifa..Şaban Dişli görevinden ayrıldı

Dişli, istifa dilekçesinde "Partimi ve Sayın genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim" dedi.

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?

Şaban Dişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik programına katıldı. Hollanda'da Demir-Halk Bank Rotterdam Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Yurtdışı Bankalar Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Hollanda Amsterdam'da bir bankanın genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22., 23., 24. ve 26. Dönem Sakarya Milletvekilidir. 22. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevine seçildi. Dişli, Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.