AK PARTİ’DE VE MAHALLİ İDARELERDE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi değişikliği ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti’nin başına geçmesi ile birlikte değişim rüzgârları esmeye başladı. Bu değişim rüzgarları, kimi zaman tedrici evrimci değişim ve dönüşüm şeklinde oluyorken; kimi zaman da radikal devrimci değişim ve dönüşüm şeklinde cereyan ediyor.

Değişim rüzgârlarının ilki, Ak Parti teşkilatlarında yaşandı/ yaşanmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi bazı il ve ilçe başkanları istifa ettirilmek suretiyle, hem teşkilatlarda yeniden yapılanmaya gidildi ve hem olası Feto virüsünden temizlenme cihetine gidildi/gidiliyor. Böylece, üstün başarı elde etmek üzere daha dinamik bir yapıya kavuşmak için kadrolar yenilenmeye çalışıldı/çalışılıyor. Tabi bu yapılırken, kimi yerlerde hesabi davranılarak eski alışkanlıkların terk edilmediği yer yer gözleniyor. Partiye hizmet etmiş, il yönetiminde bulunmuş, birkaç kez aday adayı olmuş, enerji katmış potansiyel bazı isimler delege bile yazılmadılar, bilerek ve isteyerek görmezden gelindiler!

Gelelim değişim rüzgârlarının ikincisi ve en önemlisine:

Cumhuriyet tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş uygulamalarla rutin dışına çıkılması ve henüz görev sureleri dolmadan bazı belediye başkanlarının görevden istifa ettirilmeleri büyük yankı uyandırmakla beraber, bu değişimin toplum nezdinde zımni ya da aşikâr olarak hüsn-ü kabul ile karşılandığı görülüyor. Her ne kadar bazı çevrelerce, bu tür uygulamaların demokrasiye aykırı olduğu söylense de, toplumda bir infiale sebebiyet vermediği gözleniyor. Keza, kimi belediye başkanlarından istifa etmeleri istendiği halde istifa etmemekte direnseler de büyük bir gürültü-patırtı yaşanmadı ve yaşanmayacağa da benziyor. Hatta kimi belediye başkanları, istenmesi halinde seve seve istifa edebilecekleri noktasında kamuoyuna görüş deklare ettikleri de bilinen bir gerçektir.

Öyle anlaşılıyor ki, bu son uygulamayla, Milli iradenin; suça bulaşma ve yolsuzluk yapma kalkanı ya da özgürlüğü olmadığı gibi, Bu suçlara bulaşanların da, milli iradeye ihanet etmiş sayılacağı tefhim kılındı.

Demek ki, bundan sonra "beş yıllığına seçildim, kimse bana dokunamaz, istediğimi yaparım" dönemi bitmiştir. Herkes ayağını denk almak zorunda…

Tabi, bu yerele dair yapılan tasarruflar olup buna ilişkin tasarrufların, genele göre daha kolay yapıldığı anlaşılıyor.

Genele gelince:

Genele dair değişimin diğerlerine göre daha zor olduğu ve seçimden evvel böylesi bir tasarrufta bulunmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, genele dair değişimin önümüzdeki ilk seçimde çok yönlü olarak yapılacağı beklenmektedir. Yıllara sari yıpranmışlığın, hesabi davranmanın yol açtığı tahribat giderek partiyi temerrüte düşüreceği gözden ırak tutulmamalıdır. Bunların yaşanmaması için de, 2019’a girerken, daha emin adımlarla yürüyüp tedbirlerin alınması yakıcı ihtiyaçtır. Aksi taktirde, tehlike çanları çalmaya devam edecektir.