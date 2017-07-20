  • BIST 107.398
  • Altın 140,771
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,0691
  • Kocaeli 25 °C

AK Parti'de yarın delegeler seçilecek

»
AK Parti'de yarın delegeler seçilecek
6’ncı olağan kongreler sürecine giren AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nda, yarın ilçelerde mahalle delegeliği seçimleri yapılacak.

12 ilçenin tamamında 4800 ilçe delegelerinin seçimi aynı gün yapılacak. Delege seçimlerinin 21 Temmuz Cuma günü 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

12 ilçede oluşturulan il ve ilçe delege komisyonları tarafından yapılan istişarelerin tamamlandığını belirten Ceyhan: “Bu hafta delege seçimlerimizi tamamlayacağız. 12 ilçemizden 4 bin 800 delege seçimini 21 Temmuz Cuma günü yapacağız. İlk davetimiz, 09.00-13.00 arasında,  aynı gün ikinci davetimiz çoğunluğa bakılmaksızın 15.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. 472 mahallemizde delege seçimlerini bir günde tamamlayacağız.” demişti.

AK Parti'de hangi mahallede kaç delege seçilecek? İşte ilçe ilçe tablolar

 

Bu haber toplam 351 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti delege seçim tarihi açıklandı18 Temmuz 2017 Salı 13:59
  • İzmit ve Kartepe’ye SGK müdürü atandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
  • CHP İzmit'te üye listelerinde son iki gün15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49
  • Delegeler yazılıyor12 Temmuz 2017 Çarşamba 21:44
  • MHP’de sandığında birinci çıkan...12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:50
  • 15 Temmuz’da Karaosmanoğlu ile yürüyecekler12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36
  • MHP’de 6 mahalle başkanı atandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:30
  • MHP istişareleri İzmit’le başlayacak10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:47
  • CHP İzmit'te üye listeleri askıya çıktı10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:24
  • CHP mitingde10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:56
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti