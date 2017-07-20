AK Parti'de yarın delegeler seçilecek

6’ncı olağan kongreler sürecine giren AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nda, yarın ilçelerde mahalle delegeliği seçimleri yapılacak.

12 ilçenin tamamında 4800 ilçe delegelerinin seçimi aynı gün yapılacak. Delege seçimlerinin 21 Temmuz Cuma günü 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

12 ilçede oluşturulan il ve ilçe delege komisyonları tarafından yapılan istişarelerin tamamlandığını belirten Ceyhan: “Bu hafta delege seçimlerimizi tamamlayacağız. 12 ilçemizden 4 bin 800 delege seçimini 21 Temmuz Cuma günü yapacağız. İlk davetimiz, 09.00-13.00 arasında, aynı gün ikinci davetimiz çoğunluğa bakılmaksızın 15.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. 472 mahallemizde delege seçimlerini bir günde tamamlayacağız.” demişti.

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