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AK Parti'de zafer coşkusu.. İşte Ceyhan'dan ilk açıklama

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AK Parti'de zafer coşkusu.. İşte Ceyhan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi halk oylamasında evet oylarının yüzde 56.69 olmasıyla vatandaşlar AK Parti İl Binasının önüne gelip coşkuyla kutlamalara başladı.

Vatandaşlar sandıkların kapanmasının ardından il binasına geçerek seçim sonuçlarını il başkanlığının bahçesine kurulan dev ekrandan takip etti. Sonuçlar açıklandıkça il binasına gelen vatandaşlar sonuçlar Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.  Havai fişekler atılıp, araçlar kornalarla kutlamalara eşlik etti.

Bakan Işık, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Şemsettim AK Parti il binası önünde  toplanan vatandaşlara seslendi.

"Allah bize zaferi nasip etti"

Ceyhan AK Parti İl Başkanı il binasında yaptığı açıklamada "Allah'a şükürler olsun. Allah bize zaferi nasip etti. Kocaeli;'nin kadir şinas halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu. Bütün teşkilatımız çok çalıştı." dedi.

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AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve partililer ellerinde bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu.

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