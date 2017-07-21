AK Parti’de delege seçimi

AK Parti Kocaeli Teşkilatı, bugün ilimizin bütün ilçelerindeki her mahallede ilçe kongreleri delegelerini seçecek.

Delege seçimleri sabah saat 09.30’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamayan mahallelerdeki seçimler, saat 15.00’te çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacak.

HER İLÇEDE 400 DELEGE

AK Parti’nin 260 bin civarındaki üyesi, 12 ilçenin her birinde 400’er adet ilçe kongresi delegesinin belirlenmesi için oy verecek. Bu akşam seçimler bittiğinde toplam 4.800 ilçe kongresi delegesi seçilmiş olacak. Bütün mahallelerdeki delege seçimlerinin önceden yapılan istişarelerle oluşturulmuş tek liste ile gerçekleşmesi bekleniyor.

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