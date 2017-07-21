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AK Parti delegelerini seçiyor

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AK Parti delegelerini seçiyor
AK Parti Kocaeli Teşkilatı, bugün ilimizin bütün ilçelerindeki her mahallede ilçe kongreleri delegelerini seçiyor.

Sabah saatlerinde sakin başlayan delege seçimleri öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşması bekleniyor. Çoğunluk sağlanamayan mahallelerdeki seçimler, saat 15.00’te çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacak.

HER İLÇEDE 400 DELEGE

AK Parti’nin 260 bin civarındaki üyesi, 12 ilçenin her birinde 400’er adet ilçe kongresi delegesinin belirlenmesi için oy veriyor. Bu akşam seçimler bittiğinde toplam 4 bin 800 ilçe kongresi delegesi seçilmiş olacak. Bütün mahallelerdeki delege seçimlerinin önceden yapılan istişarelerle oluşturulmuş tek liste ile gerçekleşmesi bekleniyor.

BAŞKANLAR OY KULLANACAK

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan saat 15.00'te Topçular Mahallesi'ndeki Topçular Camisi yanında, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz da Tepeköy Sağlık Ocağı üstündek bir yerde kurulacak sandıklarda oylarını kullacak. 

Yenidoğan ve Serdar sandık başında

AK Parti'nin delege seçimleri nerelerde yapılacak?

AK Parti'de hangi mahallede kaç delege seçilecek? İşte ilçe ilçe tablolar

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