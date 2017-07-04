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AK Parti'den Vali Aksoy’a hayırlı olsun ziyareti

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AK Parti'den Vali Aksoy’a hayırlı olsun ziyareti
Kocaeli Valiliğine atanan Vali Hüseyin Aksoy’a AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Siyasi Hukuki İşler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Uzunoğlu, Teşkilat Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kocaman, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İshak Yıldırım, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Faruk Barış, İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan Turan, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Türkel, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Eryarsoy, Tanıtım ve Medya Başkanı Ahmet Berberoğlu, İl yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve Kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ile İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri ile Ak Parti Yönetim Kurulu üyeleri, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a  hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Valiliğine atanan Vali Hüseyin Aksoy’a şahsı ve teşkilatı ile birlikte hayırlı olsun dileklerinde bulunmak amacıyla ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "Geçen yıl  ‘Kardeş Ev’ projesi için gittiğimiz Diyarbakır’a Sayın Valimizi  hem tanıma  hem de  yapmış olduğu  çalışmalarının  yerinde görme fırsatı yakaladık.  Diyarbakır’ın kardeşliğine, en zor dönemlerde terörle mücadelede, vatandaşla devlet arasındaki muhabbetin arttırılmasında ne kadar aktif bir rol izlediğini de yerinde görmek suretiyle şahitlik etmiştik. Ben inanıyorum ki aynı güzelliğin üzerine bir fazla koymak suretiyle Kocaeli’nde de güzel hizmetler yapacağını ve Kocaeli’nin bugüne kadar ki sergilediği tablonun üzerine çok daha güzel eserlerin bırakılmasına kendisiyle birlikte ekibiyle beraber inşallah vesile olacaktır. Tekrardan Sayın Valimize hoş geldiniz diyorum.  Bizlerde siyaset kurumu olarak kendisinin ve devletimizin istemiş olduğu  her konuda elimizden gelen desteği göstereceğimizi ifade ediyorum. Diyarbakır’a atanan Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na da başarılar diliyorum. dedi.

 AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Sayın Valimize yeni görevinin hayırlı olmasını dileklerini ileterek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Son Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atandığını belirten Vali Hüseyin Aksoy; “Kocaeli Türkiye’nin önemli illerinin başında geliyor. Burada görev yapmaktan ve yapacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu görevimizi yaparken bir çok kurum ve kuruluşumuzla iş birliği içerisinde bu çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün de AK Parti il Başkanı, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve bütün yönetim kurulu üyeleriyle beraber ziyaretime gelmiş olmalarından memnuniyet duydum, kendilerine teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmalarımızda siyasi partililerimizle iş birliği içerisinde görüşlerini değerlendirmek suretiyle çalışmalarımızı ortaya koyacağız.” dedi. Vali Aksoy, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile beraberindeki yönetimine  ziyaretlerinden ve nezaketlerinden dolayı  teşekkür etti.

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