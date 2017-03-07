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AK Parti’li gençler, Kılıçdaroğlu’na, Evet Gazetesi gönderdi

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AK Parti’li gençler, Kılıçdaroğlu’na, Evet Gazetesi gönderdi
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve yöneticiler bugün İzmit PTT önüne gelerek 16 Nisan Referandum açıklaması yaptılar.

Açıklama sırasında, bazı il yöneticilerinin yanı sıra, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Bilal Topal’da hazır bulundu.

Basın açıklamasını okuyan İl Gençlik Kolları Başkanı Kahraman, Anayasa değişikliği oylamaları sırasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun değişikliği bir sayfasını karıştırmayıp, değişikliğin milletin menfaatine olup olmadığını, sorgulamadan doğrudan hayır demeyi amaç haline getirdiğini, dün yaptığı açıklamasında gün yüzüne çıktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun derdinin, sadece AK Parti’ye muhalefet yapmak ya da, milleti kandırmak olduğunu söyleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kahraman, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Siyasetin tek limanı ahlaktır’ sözleriyle millet için doğru ve ahlaklı siyaset yapmaya davet ediyoruz. AK Gençlik olarak önümüzdeki 40 günde kapı-kapı, kişi-kişi çalışmalarımıza daha güçlü daha hızlı devam ederek yeni anayasa değişikliğinin ‘Millet için Evet’ olduğunu anlatacağız. 16 Nisan inşallah, daha güçlü Türkiye’nin miladı olacak. 16 Nisan’dan sonra bu devleti sadece gerçek sahibi millet yönetecektir.”

AK Partili gençler, halk oylamasına özel olarak hazırladıkları EVET Gazetesini ve değişiklik yapılan maddelerin açıklamasına dair metnin yer aldığı broşürü ve bu bilgileri içeren çerçeveyi odasına asmak üzereposta yoluyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderdiler.

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