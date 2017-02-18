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AK Partili gençler Kocaeli'de toplanacak

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AK Partili gençler Kocaeli'de toplanacak
AK Parti Gençlik Kolları’nın 1.Bölge İl Başkanları Toplantısı yarın ilimizde yapılıyor.

Başiskele’deki The Ness Otel’de saat 16.00’da başlayacak toplantıya 14 ilin il gençlik kolları başkanları ile 226 ilçe gençlik kolları başkanları toplanacak.

AK Parti Milletvekilleri, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı da katılacak. Başiskele’deki toplantıya temsilcisi katılacak iller şunlar: Kocaeli, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Düzce, Bilecik, Eskişehir ve Yalova.
 

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