AK Partili kadınlardan Başkan Toltar’a ziyaret

Dilovası Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Toltar, Dilovası AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yeni teşkilat yöneticilerini makamında konuk etti. Ziyarette misafirleri ile sohbet eden Başkan Toltar, “Öncelikle, göreve Tekrar Yeniden seçilen Başarılı Kadın Kolları Başkanımız Gülay Artut Hanımefendi ve Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum. Benimde mensubu olduğum AK Parti’nin bu güne kadar elde etmiş olduğu başarılarda kadınlarımızın da çok büyük emeği ve katkısı var. Özellikle mahallelerimizde gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, yerinde ve zamanında hizmet etme noktasında bizlere de büyük fayda sağlıyorlar” diyerek yeni görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti Dilovası Kadın Kolları başkanlığına Yeniden seçilen Gülay Artut, Dilovası gibi Güzel ilçede Yeniden Seçilmiş olmanın gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi. AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Yönetim Kurulu üyeleri, ziyaretin sonunda Başkan Toltar’a bir çiçek taktim ederek Hatıra fotoğrafı çektiler.