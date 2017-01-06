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AK Partili Yılmaz'dan CHP'ye eleştiri

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AK Partili Yılmaz'dan CHP'ye eleştiri
AK Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nın 52’nci Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili M.Akif Yılmaz CHP'lileri eleştirip, "Diktatörlük getiriyorlar diyerek manupüle etmesine, feveran etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nın 52’nci Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı bu akşam Yeniköy Kültür Merkezi’nde yapıldı.

"Stratejileri kan üzerine kurulu"

2016 acılarla geçtiğini, 2017’de gencecik vatan evlatlarını toprağa vererek başlandığını belirten AK Parti Kocaeli Milletvekili M.Akif Yılmaz, “Alçak, kalleş terör saldırılarında vatan için, rıza-ı ilahi için canlarını feda edenleri rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun.” dedi. Yılmaz şöyle konuştu: “Liderimiz Erdoğan’ın dediği gibi aynı mihraklar tekrar Ortadoğu ve Anadolu’da yarım kalan hesaplarını gerçekleştirmek için yeni bir operasyon başlattılar. BOP adı altında bölgede yeni haritalar çizmek üzere harekete geçtiler. Stratejileri kan üzerine kurulu. Etnik ve mezhep savaşları çıkararak bölgede haritaları değiştirmek istiyorlar. Bu büyük oyunu bozmaya çalışan tarihin çöp sepetine atmaya çalışan, dünyanın 5’ten büyük olduğunu kan akıttıklarını onların yüzüne vuran liderimiz ve AK Parti kadroları Allah’ın izniyle, bu haritayı hallaç pamuğu gibi atan bizler olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu siyasi iradenin arkasında güçlü durmalıyız. Saldırılardan korkmak, endişeye kapılmak bir mümine yakışmaz. Allah’ın emri var. Allah inanan ve inandığının gereği olarak çalışmayı yapan mümin kullarına Allah’ın Kur’an da vaadi var. Ak Parti olarak darlandığımız her dönemde Allah kapılar açtı. Korkuya kapılmadan daha çok mücadele edeceğiz. Allah’a ve millete karşı sorumluluğumuz var.” 

YILMAZ'DAN CHP'YE ELEŞTİRİ

Anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerini açıklayan Yılmaz, CHP’nin tutumunu şu sözlerle eleştirdi: “Türkiye, kendi iradesiyle toplumsal sözleşmesini yapmaya muktedirdir. CHP’lilerin rejim değiştirmek, diktatörlük getiriyorlar diyerek manupüle etmesine, feveran etmesine izin vermeyeceğiz. CHP ya darbeyle ya darbeyle oluşan bürokratik oligarşi ile yönetimleri ellerinde tuttu. Türkiye’nin rejim sorunu yoktur. CHP’nin bu ülkede millet iradesiyle işbaşına gelememe sorunu var. Bu sorun hep var olacak. Demokrat, cumhuriyetçi,  halkçı görünenlerin sahte tavırlarını mecliste gördük. Anayasa taslağının tek özeti var; Türkiye’de çift başlı yönetim sona erecek, tek başlı irade dönemi başlayacak. Milletin çıkarına olan bu anayasa meclisten geçtikten sonra referandumda halktan geçerse başımız üstünde olacak. Milletimize derdimizi anlatacağız, millet onay verirse, yeni gömlekle daha güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz.”

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