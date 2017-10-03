AK Parti'nin 4 ilçe kongresi ertelendi

Kandıra ilçe kongresinde bir değişiklik yapılmadığı yarın planlandığı gibi yapılacağı kaydedildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Büyükşehir olan İllerin İlçe Kongreleri ertelenmiştir.

Dolayısıyla 14 ve 15 Ekim tarihlerinde yapmayı planlandığımız Derince, Başiskele, Gebze ve Körfez İlçe Kongrelerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yarın gerçekleştireceğimiz Kandıra İlçe Kongremiz ise planlandığı şekilde icra edilecektir.