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AK Parti'nin delege seçimleri nerelerde yapılacak?

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AK Parti'nin delege seçimleri nerelerde yapılacak?
AK Parti Kocaeli Teşkilatı, yarın ilimizin bütün ilçelerindeki her mahallede ilçe kongreleri delegelerini seçecek.

Delege seçimleri sabah saat 09.30’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamayan mahallelerdeki seçimler, saat 15.00’te çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacak.

AK PARTİ’NİN İZMİT İLÇEDE DELEGE SEÇİMLERİNİN YERLERİ

AKÇAKOCA MAHALLESİ: İzmit ilçe binasında. Mahalle Temsilcisi:Seyit Ali Yeşil

CEDİT MAHALLESİ: İzmit ilçe binasında. Mahalle Temsilcisi:Fatih Çelik

CUMHURİYET MAH.: Plaj Yolu Camii Derneği’nde. Mahalle Temsilcisi:Ahmet Göktürk.

ÇUKURBAĞ MAHALLESİ:  Gülümser Sokak No:25. Mahalle Temsilcisi:İzzet Aynacı.

GÜLTEPE MAHALLESİ: İzzet Camii altı. Mahalle Temsilcisi:Muharrem Köroğlu.

HACI HASAN MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Ömer Güntepe.

HACIHIZIR MAHALLESİ: Korniş Cad.No:73. Mahalle Temsilcisi:Lokman Hekim Yılmaz.

KARABAŞ MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Bülent Doğan.

KEMALPAŞA MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Ayhan Mısır.

KOZLUK MAHALLESİ: İzmit İlçe Binası. Mahalle Temsilcisi:Fuat Akbulut.

KÖRFEZ MAHALLESİ:  Parti mahalle irtibat bürosu. Mahalle Temsilcisi:Enis Başarman.

ORHAN MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Tuncay Akyüz.

ÖMERAĞA MAHALLESİ: İzmit İlçe binası. Mahalle Temsilcisi:Fahri Koz.

SANAYİ MAHALLESİ: Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi: Adem Altuntaş.

SERDAR MAHALLESİ:  Çağdaş Yaşam Kültür Merkezi. Mahalle Temsilcisi:Ahmet Esin.

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ: Şirintepe Spor Tesisi. Mahalle Temsilcisi:Şaban Akbudak.

TEPECİK MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Ali Çetin.

TOPÇULAR MAHALLESİ: Topçular Camii yanı. Mahalle Temsilcisi:Şeyhmus Akyüz.

TURGUT MAHALLESİ: Murat Camii yanı. Mahalle Temsilcisi:Şükrü Delikaya.

VELİAHMET MAHALLESİ: İzmit İlçe binası. Mahalle Temsilcisi:Aytekin Yakşi.

YENİDOĞAN MAHALLEİSİ:  Çağdaş Yaşam Kültür Merkezi. Mahalle Temsilcisi:Ergün Mencik.

YENİMAHALLE:  İnkilap Cad. 102/A. Mahalle Temsilcisi:Aytekin Yakşi.

ZABITAN MAHALLESİ:  Zeytinlik Camii yanı. Mahalle Temsilcisi:Erkan Kaymaz.

SARAYBAHÇE-FATİH: Kardeşler Kıraathanesi. Mahalle Temsilcisi: Mehmet Ali Demir.

TÜYSÜZLER:Levent Sokak No:7. Mahalle Temsilcisi:Ferit Balki.

TERZİBAYIRI MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Tayfun Ülgen.

BEKİRDERE MAHALLESİ: Bekirdere Spor Kulübü. Mahalle Temsilcisi:Adem Alan.

GÜNDOĞDU MAHALLESİ :Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi:Taner Tezcan

KADIKÖY MAHALLESİ: Gülbahar Sokak No:6.Mahalle Temsilcisi:Murat Baştürk

M.ALİPAŞA MAHALLESİ: Bağdat Cad.No:124. Mahalle Temsilcisi:Yukup Kurt.

YAHYA KAPTAN: Bayındırlık Kafe.Mahalle Temsilcisi:Erdem Andaç.

YENİŞEHİR MAHALLESİ: Mahalle temsilciliği.  Mahalle Temsilcisi:Erdoğan Bayraktar.

28 HAZİRAN MAHALLESİ : Mevlana Kültür Merkezi.  Mahalle Temsilcisi:Şenol Gündüz.

ERENLER MAHALLESİ: Taşocağı Sokak.No:26.Mahalle Temsilcisi:Engin Gedikli.

ERENLER MAHALLESİ: Taşocağı Sokak No:26.Mahalle Temsilcisi:Fatih Yavuz.

TAVŞANTEPE MAHALLESİ: Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi:Erkan Kan.

AYAZMA    MAHALLESİ: Ulu Cami Derneği yanı. Mahalle Temsilcisi:Abdülkadir Karaizmeli.

TEPEKÖY MAHALLESİ: Tepeköy Sağlık Ocağı üstü. Mahalle Temsilcisi:Yusuf Kaya.

KURUÇEŞME-FATİH: Doğan Mah.Hatipköy CadbNo:6.Mahalle Temsilcisi:İbrahim Yavuz.

MALTA MAHALLESİ: 555’inci iş merkezi 3’üncü kat koridor. Mahalle Temsilcisi:Mustafa Yıldız.

KURUÇEŞME HATİPKÖY:Hatipköy Camii lokali. Mahalle Temsilcisi:Mehmet Ali Pekin.

KURUÇEŞME KOCATEPE:Doğan Mah.Hatipköy Cad.No:6.Mahalle Temsilcisi:Mustafa Eker.

KURUÇEŞME DOĞAN: Doğan Mah.Hatipköy Cad.No:6.Mahalle Temsilcisi:Musa Yazıcı.

ALİKAHYA MERKEZ: Alikahya Düğün Salonu.Mahalle Temsilcisi:Recep Kahveci.

ALİKAHYA ATATÜRK: Alikahya Düğün Salonu. Mahalle Temsilcisi:Kamil Akgül.

AELİKAHYA FATİH: Alikahya Düğün Salonu. Mahalle Temsilcisi:Arif Bingöl.

ALİKAHYA KARADENİZ: Çarşıbaşı Cad. No:210. Mahalle Temsilcisi:Mehmet Güçlü.

ALİKAHYA YUVAM AKARCA: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Sercan Yıldırım.

ALİKAHYA CUMHURİYET: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Yalçın Terzioğlu.

AKMEŞE ATATÜRK: Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi:İbrahim Akyüz.

AKPINAR TOKİ: 2. Ada yönetim ofisi. Mahalle Temsilcisi:Hazım Hacıfettahoğlu.

NOT: Bütün seçimler saat 15.00’te başlayacak. Köylerdeki delege seçimleri, her köyün köy konağında yapılacak.

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