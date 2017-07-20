AK Parti'nin delege seçimleri nerelerde yapılacak?

Delege seçimleri sabah saat 09.30’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamayan mahallelerdeki seçimler, saat 15.00’te çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacak.
AK PARTİ’NİN İZMİT İLÇEDE DELEGE SEÇİMLERİNİN YERLERİ
AKÇAKOCA MAHALLESİ: İzmit ilçe binasında. Mahalle Temsilcisi:Seyit Ali Yeşil
CEDİT MAHALLESİ: İzmit ilçe binasında. Mahalle Temsilcisi:Fatih Çelik
CUMHURİYET MAH.: Plaj Yolu Camii Derneği’nde. Mahalle Temsilcisi:Ahmet Göktürk.
ÇUKURBAĞ MAHALLESİ: Gülümser Sokak No:25. Mahalle Temsilcisi:İzzet Aynacı.
GÜLTEPE MAHALLESİ: İzzet Camii altı. Mahalle Temsilcisi:Muharrem Köroğlu.
HACI HASAN MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Ömer Güntepe.
HACIHIZIR MAHALLESİ: Korniş Cad.No:73. Mahalle Temsilcisi:Lokman Hekim Yılmaz.
KARABAŞ MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Bülent Doğan.
KEMALPAŞA MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Ayhan Mısır.
KOZLUK MAHALLESİ: İzmit İlçe Binası. Mahalle Temsilcisi:Fuat Akbulut.
KÖRFEZ MAHALLESİ: Parti mahalle irtibat bürosu. Mahalle Temsilcisi:Enis Başarman.
ORHAN MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Tuncay Akyüz.
ÖMERAĞA MAHALLESİ: İzmit İlçe binası. Mahalle Temsilcisi:Fahri Koz.
SANAYİ MAHALLESİ: Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi: Adem Altuntaş.
SERDAR MAHALLESİ: Çağdaş Yaşam Kültür Merkezi. Mahalle Temsilcisi:Ahmet Esin.
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ: Şirintepe Spor Tesisi. Mahalle Temsilcisi:Şaban Akbudak.
TEPECİK MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Ali Çetin.
TOPÇULAR MAHALLESİ: Topçular Camii yanı. Mahalle Temsilcisi:Şeyhmus Akyüz.
TURGUT MAHALLESİ: Murat Camii yanı. Mahalle Temsilcisi:Şükrü Delikaya.
VELİAHMET MAHALLESİ: İzmit İlçe binası. Mahalle Temsilcisi:Aytekin Yakşi.
YENİDOĞAN MAHALLEİSİ: Çağdaş Yaşam Kültür Merkezi. Mahalle Temsilcisi:Ergün Mencik.
YENİMAHALLE: İnkilap Cad. 102/A. Mahalle Temsilcisi:Aytekin Yakşi.
ZABITAN MAHALLESİ: Zeytinlik Camii yanı. Mahalle Temsilcisi:Erkan Kaymaz.
SARAYBAHÇE-FATİH: Kardeşler Kıraathanesi. Mahalle Temsilcisi: Mehmet Ali Demir.
TÜYSÜZLER:Levent Sokak No:7. Mahalle Temsilcisi:Ferit Balki.
TERZİBAYIRI MAHALLESİ: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Tayfun Ülgen.
BEKİRDERE MAHALLESİ: Bekirdere Spor Kulübü. Mahalle Temsilcisi:Adem Alan.
GÜNDOĞDU MAHALLESİ :Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi:Taner Tezcan
KADIKÖY MAHALLESİ: Gülbahar Sokak No:6.Mahalle Temsilcisi:Murat Baştürk
M.ALİPAŞA MAHALLESİ: Bağdat Cad.No:124. Mahalle Temsilcisi:Yukup Kurt.
YAHYA KAPTAN: Bayındırlık Kafe.Mahalle Temsilcisi:Erdem Andaç.
YENİŞEHİR MAHALLESİ: Mahalle temsilciliği. Mahalle Temsilcisi:Erdoğan Bayraktar.
28 HAZİRAN MAHALLESİ : Mevlana Kültür Merkezi. Mahalle Temsilcisi:Şenol Gündüz.
ERENLER MAHALLESİ: Taşocağı Sokak.No:26.Mahalle Temsilcisi:Engin Gedikli.
ERENLER MAHALLESİ: Taşocağı Sokak No:26.Mahalle Temsilcisi:Fatih Yavuz.
TAVŞANTEPE MAHALLESİ: Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi:Erkan Kan.
AYAZMA MAHALLESİ: Ulu Cami Derneği yanı. Mahalle Temsilcisi:Abdülkadir Karaizmeli.
TEPEKÖY MAHALLESİ: Tepeköy Sağlık Ocağı üstü. Mahalle Temsilcisi:Yusuf Kaya.
KURUÇEŞME-FATİH: Doğan Mah.Hatipköy CadbNo:6.Mahalle Temsilcisi:İbrahim Yavuz.
MALTA MAHALLESİ: 555’inci iş merkezi 3’üncü kat koridor. Mahalle Temsilcisi:Mustafa Yıldız.
KURUÇEŞME HATİPKÖY:Hatipköy Camii lokali. Mahalle Temsilcisi:Mehmet Ali Pekin.
KURUÇEŞME KOCATEPE:Doğan Mah.Hatipköy Cad.No:6.Mahalle Temsilcisi:Mustafa Eker.
KURUÇEŞME DOĞAN: Doğan Mah.Hatipköy Cad.No:6.Mahalle Temsilcisi:Musa Yazıcı.
ALİKAHYA MERKEZ: Alikahya Düğün Salonu.Mahalle Temsilcisi:Recep Kahveci.
ALİKAHYA ATATÜRK: Alikahya Düğün Salonu. Mahalle Temsilcisi:Kamil Akgül.
AELİKAHYA FATİH: Alikahya Düğün Salonu. Mahalle Temsilcisi:Arif Bingöl.
ALİKAHYA KARADENİZ: Çarşıbaşı Cad. No:210. Mahalle Temsilcisi:Mehmet Güçlü.
ALİKAHYA YUVAM AKARCA: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Sercan Yıldırım.
ALİKAHYA CUMHURİYET: İzmit ilçe binası. Mahalle Temsilcisi:Yalçın Terzioğlu.
AKMEŞE ATATÜRK: Mahalle konağı. Mahalle Temsilcisi:İbrahim Akyüz.
AKPINAR TOKİ: 2. Ada yönetim ofisi. Mahalle Temsilcisi:Hazım Hacıfettahoğlu.
NOT: Bütün seçimler saat 15.00’te başlayacak. Köylerdeki delege seçimleri, her köyün köy konağında yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.