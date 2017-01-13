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AK Parti’nin Halep Tır’ı yola çıktı

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AK Parti’nin Halep Tır’ı yola çıktı
AK Parti Kocaeli Teşkilatları’nın bir süre önce Halep’li çocuklar için başlattığı yardım kampanyasında toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi bugün il binası önünden yola çıktı.

Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının da hazır bulunduğu il binasındaki törende Tır yola çıkmadan önce İl yöneticisi Ahmet Sönmez dua yaptırdı.

Halep’e 5’er bin adet bot ve mont

İçinde 500 bin TL değerinde; 5’er biner adet mont ve bot dolusu 1 Tır dolusu yardım malzemesini Kızılay Başkanı Cengiz İpek’e teslim eden AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Suriye Halep’te yaşananları takip ediyoruz; yüreğimiz yanıyor. Halep’li çocukların yaralarına merhem olmak için teşkilatlarımızla seferber olduk. Teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızın katkılarıyla 6-15 yaş arasındaki çocuklar için 5’er bin adet bot ve mont alındı. Kızılay’a teslim ediyoruz.” dedi.

Ceyhan, Kadın ve Gençlik Kolları’nın düzenlediği Halep’e yardım kampanyasında, 10 bin parça giyim eşyası, 8 bin adet battaniyeyi de önümüzdeki Çarşamba veya Cuma günü Halep’e gönderilmek üzere Halep’e  gönderileceğini açıkladı. 

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek’te Genel Merkez tarafından 9 Aralık’ta başlatılan Halep’e yardım kampanyasında ilimizden 10’ncu Tır dolusu yardımı gönderdiklerini, Kocaeli halkının Halep’i yalnız bırakmadığını söyledi. İpek, AK Parti İl Başkanı, teşkilat yöneticileri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarına teşekkür etti.

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