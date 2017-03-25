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AK Parti’nin ilk seçim bürosu Alikahya’da açıldı

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AK Parti’nin ilk seçim bürosu Alikahya’da açıldı
16 Nisan’da yapılacak referandumda evet oylarını artırmak için geceli-gündüzlü çalışan AK Parti teşkilatları SKM’nın hazırladığı programları eksiksiz olarak gerçekleştiriyor. 

AK Parti İzmit İlçe SKM tarafından dün akşam Alikahya’da İzmit’teki ilk seçim bürosunun açılış programı yapıldı. Alikahya Merkez’deki seçim bürosu açılışına Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Alikahya eski Belediye Başkanı İskender Ataş, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İl Başkan Yardımcısı Temel Erten, İzmit Belediye Meclis üyeleri İbrahim Kılıç, Mehmet Çetin, Ayhan Arslanboğı, Ersin Alpaslan, Engi Uztürk ve Erdoğan Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu teşkilat mensupları ile Alikahyalılar katıldı. 

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren her seçimde bereketli sonuçlar aldığını ve Alikahyalıların her seçimde destek verdiğini belirten AK Parti İzmit İlçe Başkanı Korkmaz, “Alikahya bizim gözbebeğimiz. Alikahya’da referandum da yüzde 70’in üzerinde evet oyu çıkacağına inanıyorum. Haçlı zihniyetine karşı güçlü liderimiz ve halkımızla Türkiye daha da güçlenecek.” dedi. 

İzmit Belediye Başkanı Doğan, yaptıkları hizmetleri anlattı. İzmit Belediyesi olarak kuruşun hesabını yaparak hizmet verdiklerini belirten Doğan, Referandumun parti değil, memleket meselesi olduğunu söyledi, “16 Nisan’dan sonra hizmet yağmuru artacak, hizmet şahlanışı başlayacak.” dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özak, Alikahya’da yapılan Şehir Stadı, yakınlarında yapılacak Metro İstasyonu, Adliye Binası ve Merkez Bankası ile Alikahya’nın her alanda daha da gelişip büyüyeceğini belirtti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Aygün konuşmasında “Avrupa, Türkiye’nin büyümesini istemiyor. Demokrasi ve insan hakları kendilerine var, bize yok." dedi. 

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