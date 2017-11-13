AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı İsmail Kahraman oldu
AK Parti'nin TBMM Başkanı Adayı tekrar İsmail Kahraman oldu.
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Edinilen bilgiye göre, CHP, HDP ve MHP'nin ardından AK Parti'den de TBMM Başkanı adayı belirlendi. 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te göreve başlayan ve görev süresi 22 Kasım 2017'de sona erecek olan İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkan adayı oldu.
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Etiketler : İsmail Kahraman, Ak Parti
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