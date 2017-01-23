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AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu

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AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti, referandum sürecinde 8 maddeyle cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak. Referandum sloganı ise “Türkiye’yi seviyorum, cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum” olacak.

AK Parti'de referandum hazırlıkları da başladı. AK Parti, 8 maddeden oluşan referandum stratejisini şöyle anlatacak:

REJİM TARTIŞMASI 1923'TE SONA ERDİ: Rejim değişikliği yapılmıyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti rejim değişikliği tartışmalarına 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek son vermiştir.

ÜNİTER YAPI KORUNUYOR: Üniter yapı korunuyor. Üniter yapı ile hükümet sistemleri arasında mutlak bir ilişki yoktur. Fransa gibi üniter yapı içinde başkanlık sistemini uygulayan ülkeler olduğu gibi, Almanya gibi federatif yapı içinde parlamenter sistemi uygulayan ülkeler vardır.

 MİLLİ İRADE GÜÇLENECEK: Tek adam gelmiyor. Milli iradenin üstünlüğü pekiştiriliyor.

 BÜROKRATİK VESAYET SONA ERECEK: Cumhurbaşkanının en az yüzde 51 oyla seçilme, meşruiyetini milletin seçiminden alma zorunluluğu ile kurumsal siyasi istikrar ve mutlak millet egemenliği anayasal güvenceye kavuşuyor.

 SÜRESİ BİTİMSİZ YÖNETİCİLER OLMAYACAK: Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilebilecek. 2 dönem seçilme kuralı yenilenmeyi, değişimi hızlandıracak.

 SINIRLI DEĞİŞİM: Anayasa değişikliği hükümet sistemine yönelik istikrarı sağlamayı, vesayet odaklarını, bürokratik oligarşiyi yok etmeyi hedefleyen sınırlı bir değişimdir.

 YÜZDE 62'LİK TABAN: 1 Kasım seçimlerinden yüzde 49.5 oranında oy almış AK Parti ile yüzde 11.9 oy almış MHP'lilerin toplamda yüzde 62'den fazla oy almış iki partinin ortak çalışmasıdır.

 MİLLİ İRADE TECELLİ EDECEK
Tankların gücüyle yapılmış ve kabul edilmiş vesayet anayasası milletin iradesi ile değiştirilecektir.

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