AK Parti'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu

AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, 65. Hükümet'te gerçekleştirilen kabine revizyonu ile Adalet Bakanlığı görevini alan AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün yerine, Genel Başkan Yardımcısı Şahin'in getirildiğini belirtti.

Mahir Ünal, Şahin'den boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevi ise AK Parti MKYK üyesi Harun Karacan'a verildi.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

20 Nisan 1979'da Çanakkale Çan'da doğdu. Baba adı Feti, anne adı Saliha'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK PARTİ TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.