Akademi Hastanesi’nin yeni hekimleri göreve başladı 

Kentimizin önemli sağlık kuruluşlarından Akademi Hastanesi kadrosuna kattığı yeni isimleri bir basın toplantısı yaparak tanıttı.

Gerçekleştirilen basın toplantısına Akademi Hastanesi yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kırman başta olmak üzere, başhekim Dr. Erhan Uysal, hastane hekimleri ve hastane personeli katılım sağladı.

UZMAN İSİMLER AKADEMİ’DE

15 yıldır kentimize verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Akademi Hastanesi kadrosunu güçlendirerek, alanında uzman isimleri bünyesine katmaya devam ediyor.

KARDİYOLOJİ Prof.Dr.Özgür ÇİFTÇİ ve Uzm.Dr. Farzin JAM’a Emanet

Hastane bünyesinde Kardiyolog olarak göreve başlayan Prof. Dr. Özgür Çiftçi. Çiftçi Ankara Başkent Hastanesi bünyesinde uzun yıllar görev yapmasının ardından meslek hayatına Kocaeli Akademi Hastanesi’nde devam etme kararı aldı. Elden ve kasıktan anjiyo başta olmak üzere, periferik damar hastalıkları, doğumsal kalp rahatsızlıkları, kalp pili gibi tüm kardiyolojik işlemlerde deneyimlerini artık Akademi Hastanesi’nde hastalarıyla paylaşacak.

ÜROLOJİ’DE YENİ BİR DÖNEM

Üroloji’de ise yine alanının önemli hekimlerinden bir tanesi olan Op. Dr. Serdar Kuşdemir göreve başlayan isimler arasında. Kuşdemir uzun yıllar İzmir’de sürdürdüğü meslek yaşantısına artık Kocaeli’de devam edecek. Tanınmış hekim kapalı böbrek taşı ameliyatı, taş tanısı, prostat büyümesi ve hastalıkları, mikrocerrahi varikosel gibi halk arasında sıklıkla görülen hastalıklar ve sağlıklı cinsel yaşam başta olmak üzere ürolojinin tüm alanlarında hizmet verecek.

UYSAL: BAŞARILAR DİLİYORUM

Konuya ilişkin bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendiren Akademi Hastanesi başhekimi Erhan Uysal: “Hekim arkadaşlarımız mesleğine çok önemli katkılar sunmuş kıymetli kişiler. Bu günden itibaren bu kıymetli isimlerin bilgi ve birikimlerini, mesleki tecrübelerini kentimizde yaşayan insanlar için kullanacak olması Akademi Hastanesi için çok büyük bir gururdur. Arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.