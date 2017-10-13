Akademi Ligi başlıyor

İlk hafta derbi heyecanı yaşanacak. Kocaelispor ile Gölcükspor, Kocaeli Birlik ile Darıca G.B kozlarını paylaşacak. Yarın U15 ve U16 kategorisine dahil maçlar var. Vinsan ve Esentepe sahalarında U15 maçları 12.00, U16 maçları ise 14.00’de başlayacak. 2. Bölgede toplam 8 takım yer alıyor. Diğer maçlar Sultanbeyli-Tuzla, Sakaryaspor-Zonguldak Kömür arasında. Ligde yarın U17 ve U19 kategorisi maçları oynanacak.