Akademi Ligi gündemi

Akademi Ligi’nde yarın U16, U17 ve U19 kategorilerinde 30.hafta maçları oynanacak.

1.Bölge A Grubu’nda Kocaeli Birlik ile Gölcük, U16 ve U17 maçlarını deplasmanda, U19 maçlarını ise sahalarında oynayacak. Birlik, Başakşehir, Gölcük ise İnegöl ile karşılaşacak. Dışardaki maçlar 13.00 ve 15.00’te, Hisareyn ve Esentepe’deki maçlar ise 13.00’te başlayacak. 1.Bölge B Grubu’nda Kocaelispor, Kartalspor ile U15 maçını Vinsan, U16 ve U19 maçlarını İstanbul’da oynayacak. Vinsan’daki U16 maçı ile İstanbul’daki U19 maçı 12.00’de, U17 maçı ise 14.00’de başlayacak. Darıca G.B ise Sarıyer ile üç kategori maçını da İstanbul’da oynayacak.