Akademi Ligi için geri sayım

Profesyonel ligde mücadele eden 4 takımımızın yer alacağı ligde ilk hafta derbi heyecanı yaşanacak. Cumartesi günü U15 ve U16, Pazar ise U17 ve U19 kategorisine dahil maçlar var. Cumartesi günü Vinsan’da Kocaelispor ile Gölcükspor, Esentepe’de Kocaeli Birlik ile Darıca G.B karşılaşacak. U15 maçları 12.00, U16 maçları ise 14.00’te başlayacak.

Pazar günü Nene Hatun Stadı’nda Darıca G.B-Kocaeli Birlik, Metin Uzuner Stadı’nda ise Gölcükspor-Kocaelispor maçları var. U17 maçları 12.00, U19 maçları ise 14.00’te başlayacak. Temsilcilerimiz bu sezon 2.Bölge grubunda yer alıyor. Grupta ayrıca Sakaryaspor, Sultanbeyli Belediye, Zonguldak Kömür ve Tuzlaspor yer alıyor. 8 takımın üç devreli lig esasına göre mücadele edeceği ligde ilk yarı 26 Kasım, ikinci yarı 21 Ocak’ta sona erecek, heyecan 18 Mart’ta noktalanacak.