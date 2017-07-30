Akademi Ligi kararı bu hafta verilecek

TFF anlamsız, hiçbir haklı gerekçesi olmadan 2 ve 3.Lig kulüplerini Gençlik Geliştirme akademi liglerinden çıkarmıştı.

Türkiye çapında gösterilen tepki üzerine TFF’nin geri adım attığı, U19, U17 ve U16 kategorilerinde 2 ve 3.Lig kulüplerini de akademi liglerine dahil edeceği söylentileri oluşmuştu. Tüm dikkatler TFF’den gelecek yeni açıklamaya çevrilmiş durumda.

TFF’nin 4 Ağustos Cuma günü konuyla ilgili kararını kamuoyuyla paylaşacağı belirtiliyor. İlimizin akademi liglerinde boy gösteren kulüpleri Kocaelispor, Kocaeli Birlikspor, Gölcükspor ve Darıca G.B açıklamaya odaklanmış durumda. Hazırlıklarını akademi liglerine katılacakmış gibi sürdüren temsilcilerimiz TFF’nin yanlıştan dönmesini bekliyor.