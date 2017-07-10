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Akademi Ligi şoku

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Akademi Ligi şoku
Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonun Gelişim Ligleri statüsünü bu akşam üstü yayınladı.

TFF, daha önce bu ligde mücadele eden 2 ve 3. Lig kulüplerini kapsam dışında bıraktı. Gelişim Liglerinde sadece Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yer alacağı açıklandı. TFF'nin bu kararı aralaronda Kocaelispor, Kocaeli Birlik, Gölcükspor ve Darıca GB'nin de olduğu 2 ve 3. Lig'deki 90 kulübün tepkisine neden oldu. 2 ve 3. Lig kulüpleri kararın geri çekilmesini, eski uygulamanın devam etmesini istiyorlar.

 

 

 

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